Prima hanno aggredito il commerciante che reclamava le birre appena rubate, poi si sono scagliati contro i carabinieri intervenuti.

Per questo sabato sera 10 maggio i militari della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne italiano e un 21enne peruviano di 21 anni per rapina in concorso ai danni di un negozio di frutta e verdura situato a Tivoli Terme.

Secondo un comunicato stampa della Compagnia di Tivoli, il fatto è accaduto verso le ore 22 in via Pio IX, nella frazione di Borgonovo.

Una telefonata al Numero Unico per le Emergenze 112 ha segnalato una lite animata tra il negoziante ed un cliente.

All’arrivo dei carabinieri della Tenenza di Guidonia il 21enne peruviano si è scagliato anche contro i militari opponendo resistenza, per questo sono intervenute in ausilio altre pattuglie della Compagnia di Tivoli e il giovane è stato arrestato anche per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, gli investigatori hanno accertato che i due si erano impossessati di 12 bottiglie di birra e successivamente avevano aggredito e malmenato il negoziante che li aveva sorpresi.

La vittima è stata poi accompagnata assieme ad uno dei fermati presso l’Ospedale “San Giovanni Evangelista”” di Tivoli per le cure del caso.

Anche una carabiniere è stata medicata in pronto soccorso per le ferite riportate nell’aggressione.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al commerciante. I due ragazzi sono finiti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo dal Tribunale di Tivoli.