Botte da orbi tra vicini in via della Selva, una strada nelle campagne del Comune di Sant’Angelo Romano.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 9 di ieri mattina, giovedì 15 maggio.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, è scoppiata un’accesa discussione tra confinanti culminata a pugni, calci e bastonate.

Ad avere la peggio un italiano di 60 anni e un 33enne originario dello Sri Lanka, entrambi accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli con contusioni e ferite giudicate guaribili con prognosi tra i 5 e i 20 giorni.

Stamane, venerdì 16 maggio, i partecipanti alla rissa e i testimoni sono stati convocati e ascoltati nella caserma dei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.