Ha disputato e vinto 4 incontri, battendo avversari di buon livello prima del tempo previsto di 4 minuti.

Così Lorenzo Proietti ha vinto il titolo di campione italiano ai Campionati Italiani Under 15 di Lotta greco-romana organizzati dalla Fijlkam al PalaPellicone di Ostia Lido sabato scorso 10 maggio.

L’atleta dello “Sporting Club Villanova” ha vinto il primo incontro per superiorità tecnica in 54 secondi, si è imposto nella seconda gara per schienata in 42 secondi, nel terzo ancora per superiorità tecnica sempre in 42 secondi e nel quarto per superiorità tecnica in 36 secondi.

In meno di 3 minuti ha conquistato il titolo di campione italiano ricevendo i complimenti da parte di molti allenatori presenti.

Il titolo permetterà a Lorenzo Proietti di partecipare ai prossimi Campionati Europei.

Sabato scorso 10 maggio al PalaPellicone di Ostia Lido hanno gareggiato altri tre atleti dello “Sporting Club Villanova” Simone Censi, Lorenzo Di Stefano e Simone Di Stefano, esordienti nella categoria Under 15 eppure protagonisti di una bella gara.