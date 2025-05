TIVOLI – Movida violenta, nigeriano minaccia i camerieri col coltello e picchia i poliziotti

E’ entrato in un bar del Centro pretendendo di mangiare. Ma era talmente alterato che alla richiesta di quale piatto preferisse ha estratto un coltello scagliandosi prima contro il personale del locale, poi contro i poliziotti intervenuti.

Per questo sabato sera 24 maggio gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato un ventenne nigeriano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre il dipendente del bar lo ha denunciato per minacce.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 19,30 il giovane è entrato nel locale in via Sante Viola visibilmente alterato. Pare che il personale, anche per allontanarlo e non disturbare la clientela, gli abbia offerto un panino che evidentemente non era di suo gradimento se è vero che l’extracomunitario ha estratto un coltello e minacciato i presenti.

A quel punto, è stato allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 e sul posto è intervenuta una vettura del Reparto Volanti del locale Commissariato.

Il nigeriano si era già dileguato lungo via del Trevio, ma è stato Intercettato subito dopo nei pressi di piazza Garibaldi.

Nonostante i diversi inviti a mostrare il contenuto delle proprie tasche e a fornire le proprie generalità, il ventenne ha prima rifiutato il controllo, quindi ha iniziato a sferrare calci e pugni contro gli agenti che sono riusciti a neutralizzarlo soltanto con l’uso dello spray urticante.

Trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di largo Salvo D’Acquisto, stamane il ventenne comparirà davanti al Tribunale di Tivoli per l’udienza di convalida dell’arresto.