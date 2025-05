CASTEL MADAMA – “Great Music Events”, Marzia e Alexie violinisti da primato

Assegnati i premi della quinta edizione del concorso “Great music events”, l’evento organizzato dall’associazione Giuseppe Verdi con il patrocinio del Comune di Castel Madama.

Anche quest’anno nel meraviglioso Castello Orsini hanno partecipato numerosi giovani talenti di varie province del Lazio.

La violinista di Castel Madama Marzia Crielesi

Il violinista di Tivoli Terme Alexie Vilncischi

La violinista di Castel Madama Marzia Crielesi ha vinto il Primo Premio Assoluto 100/100 con la borsa di studio in ex equo con il giovanissimo violinista di Tivoli Terme Alexie Vilncischi per la sezione 1.

L’arpista Mariangela Giordano

Nella sezione 2 l’arpista Mariangela Giordano ha vinto il Primo Premio Assoluto con 100/100 e borsa di studio.