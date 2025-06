Il Comune di Tivoli organizza una giornata dedicata alla sensibilizzazione alla lotta alle dipendenze.

L’appuntamento è a partire dalle ore 16:00 di giovedì 5 giugno, presso le Scuderie Estensi, con “IN-dipendenti-Conoscere per prevenire”, la prima giornata informativa sulla lotta alle dipendenze organizzata dall’assessorato alle Politiche sociali.

L’Assessora ai Servizi Sociali Erika Osimani, insieme al Presidente della Commissione Bilancio Fabio Attilia ed il Consigliere Giorgio Ricci, promuovono questo convegno al fine di far acquisire alla Comunità, ed in particolar modo ai giovani tiburtini, la consapevolezza sui rischi di qualsiasi forma di dipendenza.

Interverranno esperti, tra cui l’Incaricato alle Politiche afferenti la Sanità, Dottor Paolo Gallotti, Forze dell’Ordine e Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore, ma anche rappresentanti di “Alcolisti Anonimi” e “Comunità in dialogo” sul ruolo dell’auto mutuo aiuto.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare per conoscere, approfondire e confrontarsi su un tema fondamentale per la quotidianità sociale, soprattutto per comprendere come poter prevenire situazioni di rischio e aiutare chiunque si trovi a vivere questi momenti di disagio.