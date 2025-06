GUIDONIA – I migliori talenti del futsal giovanile in campo per Edoardo

Sabato 7 giugno il Palazzetto dello Sport di Guidonia ospita “Futsal Futuro”, un torneo di calcio a 5 coi migliori talenti del calcio a 5 giovanile laziale tra i 9 e i 14 anni.

Edoardo Coccia, il giovane calciatore scomparso a 26 anni in un incidente stradale

La manifestazione rientra nell’ambito del “Memorial Edoardo Coccia”, torneo in ricordo del giovane calciatore di Colleverde di Guidonia scomparso all’età di 26 anni il 16 luglio 2017 in un incidente stradale in scooter.

Sabato prossimo 7 giugno a partire dalle ore 15 sul parquet del Palazzetto si sfidano 8 squadre da tutto il Lazio, comprese due rappresentative della Città dell’Aria, “Real Guidonia” e “Atletico Villalba”.

Saranno premiati i 10 atleti più bravi dell’anno che si sono distinti nei rispettivi campionati.

“Un evento nell’evento, Guidonia Montecelio ancora protagonista nel futsal: ringrazio Miriam Cardone per la grande sensibilità e l’ospitalità”, commenta in una nota Alessandro Coccia, ideatore della rassegna giovanile e organizzatore del Memorial in ricordo del nipote Edoardo Coccia dedicato alle categorie Pulcini, Under 13 e Under 15.

Il torneo, iniziato il 6 maggio, termina il 30 giugno con la finale che si disputerà sempre al Palazzetto dello Sport di Guidonia.