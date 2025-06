L’obiettivo è garantire il servizio di emergenza-urgenza in un territorio privo di presidi per il primo soccorso, dove spesso le ambulanze hanno difficoltà ad intervenire data la natura della viabilità esistente, distribuita in molte zone agricole di difficile raggiungimento. Per questo a Montelibretti apre una postazione del 118.

Lo stabilisce la determina numero 170 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 3 giugno dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Patrimonio Gabriele Seghini.

Con l’atto il Comune di Montelibetti concede ad Ares in Comodato d’uso gratuito per 3 anni una parte del fabbricato in Piazza Chiesa Nuova che ospita il poliambulatorio comunale.

Con la stessa determina viene approvato il Protocollo di Intesa – CLICCA E LEGGI IL PROTOCOLLO D’INTESA - della durata di tre anni sottoscritto dallo stesso Architetto Gabriele Seghini e dal Direttore Generale di Ares Narciso Mostarda.

La postazione Ares 118 “Montelibretti” sarà operativa nella sede di circa 175 metri quadrati totali, di cui 59,20 al Piano Terra e circa 115,80 al Primo Piano. oltre ad un’area all’aperto di circa 480 metri quadrati dedicata allo stallo di un mezzo di soccorso, un ricovero per le bombole di ossigeno e per i rifiuti sanitari speciali.

La suddivisione degli spazi è la seguente: locale lavoro, stanza coordinatore o responsabile infermieristico, stanza riposo comune, 2 locali spogliatoio distinti per sesso e dotati di servizi igienici completi di doccia, area relax, tisaneria.

Comune e Ares si sono accordati che, qualora fosse necessario, saranno installati un contro soffitto e un idoneo impianto di climatizzazione, con eventuale posa in opera di split, qualora non sia presente un impianto centralizzato.

Per garantire e potenziare il servizio di emergenza-urgenza sul proprio territorio, il Comune di Montelibretti si è dichiarato disponibile nei confronti di ARES 118 per l’eventuale implementazione del numero di mezzi di soccorso, ivi comprese ambulanze aggiuntive e automediche.

Inoltre, il Comune dichiara la propria disponibilità a riservare ulteriori spazi idonei all’eventuale collocazione di automediche, qualora Ares 118 ne ravvisi la necessità.