Per non lasciarla nel degrado la trasformeranno in un’oasi verde in cui promuovere attività ricreative, ludiche e didattiche a scopi sociali e culturali.

Così i biker adottano l’area verde pubblica della ex Cava CIDI di Via San Polo a Marcellina.

Lo stabilisce la determina numero 45 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 22 maggio dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Marcellina Marco Camacci.

Con l’atto viene approvato lo schema di convenzione per l’adozione, riconversione e manutenzione dell’area verde comunale di una superficie complessiva di circa 10 mila metri quadrati da parte della “Rising Bikers Lucretili ASD”, Associazione affiliata al CONI.

Il 18 aprile scorso il Presidente del Gruppo biker, il 47enne Mario Giosi di Marcellina, ha chiesto in adozione l’area verde pubblica impgnandosi a tenerla pulita l’area con interventi di manutenzione ordinaria del verde ed abbellimento attraverso la piantumazione di erbe e piante locali, recintando lo spazio per motivi di sicurezza e di tutela da animali, ma rendendola fruibile alla collettività.

Secondo la proposta, i biker si occuperanno della delimitazione dell’area, della promozione di attività ricreative, ludiche e didattiche legate prettamente a scopi sociali e culturali senza scopi di lucro, e alla riqualificazione di uno stabile da adibire a locale deposito delle attrezzature per la manutenzione e gestione.

La convenzione ha una durata di 5 anni prorogabile per il medesimo periodo su richiesta del concessionario.