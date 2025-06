GUIDONIA – La musica del Settecento al Tempio degli Angeli

Venerdì 6 giugno alle ore 20 nella Chiesa Tempio degli Angeli in via delle Palme a Colle Fiorito di Guidonia si terrà il concerto «Armonie d’Autore» a cura del Trio Accademia Antica.

Un evento culturale di una rara qualità promosso dalla Amministrazione della Città di Guidonia Montecelio in collaborazione con il parroco don Enea Accorsi, cultore della musica classica, eseguito dal Trio composto da Alessandro Fratta al flauto, Alba Rodilosso all’oboe e Mario Cusimano al violoncello.

Il Maestro Alessandro Fratta, docente senior del Liceo Musicale del Polo Liceale e Tecnico di via Roma, in Guidonia, è uno dei prof più amati dagli studenti del settore “musicale” dell’Istituto d’Istruzione Superiore.

Allievo di Severino Gazzelloni, autore di dischi negli anni Novanta, Fratta è stato uno dei primi a credere, nel 2020, nel Liceo Musicale statale di Guidonia Montecelio, voluto, con lungimiranza, dallo studioso e preside Eusebio Ciccotti.

Pochi sanno che, oltre ad insegnare flauto traverso, strumento che declina in tutti i generi della musica, dalla classica al jazz, Fratta è un fine cultore della musica del Settecento che per la prima volta viene portata in concerto a Guidonia Montecelio dall’ensemble composto insieme ad altri due notevoli artisti-ricercatori, quali Alba Rodilosso e Mario Cusimano.

Il raro concerto, dal titolo Armonie d’autore, offrirà al pubblico (ingresso gratuito) brani di Alessandro Besozzi, Johann Gottlieb Janitsch, Wolfang Amadeus Mozart, Franz Josep Haydn, Charles Barbandt, proponendo, dicono i musicisti, «un raffinato e ricercatissimo percorso all’interno di una pagina musicale meno diffusa ma estremamente ricca di contenuti di autori geniali. Tutto tra barocco e romanticismo».

Il concerto «Armonie d’Autore» è a ingresso libero con inizio alle ore 20.