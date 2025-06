CASTEL MADAMA – Via all’Estate castellana: un mese di eventi per tutti i gusti

Il Comune di Castel Madama annuncia l’inizio ufficiale dell’Estate Castellana 2025, una rassegna di eventi che animerà le serate con cultura, musica, sport, divertimento e momenti di convivialità, valorizzando il ricco patrimonio storico del territorio.

Il mese di giugno si preannuncia particolarmente vivace, con un calendario fitto di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini di ogni età.

Ecco gli appuntamenti principali che vi aspettano a giugno:

Sabato 7 Giugno – Festa Rione Empolitano

Orario: Dalle 20:00

Luogo: via della libertà

Una serata all’insegna della tradizione e del divertimento, balli, stand gastronomici e momenti di festa per celebrare l’identità del Rione Empolitano.

Venerdì 13 Giugno – Spettacolo “Emozioni” a cura di ASD Play

Orario: 21:00

Luogo: Parco Oudenaarde

Un’imperdibile serata di ballo, musica e puro divertimento, organizzata dall’ASD Play. Sarà un’occasione per ammirare esibizioni di danza di vari generi, lasciarsi trasportare dalla musica e partecipare a momenti di allegria e socializzazione. Un evento per tutte le età, che promette di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera festosa.

Sabato 14 Giugno: Festa del Rione Castelluccio

Orario: Dalle 20:00

Luogo: via A.Baccelli

Preparatevi per una serata di festa, allegria e buon cibo con la Festa del Rione Castelluccio, Un’occasione per stare insieme, celebrare la comunità e godere di un momento di spensieratezza nel cuore del rione.

Venerdì 20 Giugno: Spettacolo ASD GYMPAX

Orario: Dalle 21:00

Luogo: parco Oudenaarde

L’ASD GYMPAX presenterà uno spettacolo coinvolgente, frutto dell’impegno e della passione dei suoi atleti. Non mancate a questa dimostrazione di talento e dedizione.

Sabato 21 Giugno: Festa del Rione Santa Maria della Vittoria

Orario: dalle ore 20.00

Luogo: in Via Caduti di Nassirya.

L’evento rappresenta un momento di aggregazione e celebrazione delle tradizioni del rione. Sarà un’occasione per cittadini di ritrovarsi e condividere una serata all’insegna della musica, del divertimento e della buona cucina.

Sabato 21 giugno: l’evento “Karate Contact Roma”, organizzato dalla prestigiosa ASD Dojo.

Orario:17.00

Luogo: Parco Oudenaarde

L’evento, che promette un’intensa giornata dedicata al karate contact, vedrà la partecipazione di atleti e appassionati e offrirà al pubblico uno spettacolo avvincente e dinamico. Sarà un’occasione unica per ammirare le tecniche e la disciplina di questa affascinante arte marziale.

L’Amministrazione Comunale di Castel Madama accoglie con entusiasmo questa iniziativa, che contribuisce a promuovere lo sport e i valori che esso incarna, come la disciplina, il rispetto e la sana competizione.

Venerdì 27 giugno: Spettacolo di Ginnastica con la ASD Gymnos Aniene

orario 21:00

luogo: il Parco Oudenaarde

Sarà una serata all’insegna del movimento, dell’eleganza e della disciplina, dove giovani atleti e atlete mostreranno le loro abilità in una cornice suggestiva.

Sabato 28 giugno: presentazione del Palio Madama Margarita d’Austria 2025

orario: 20.00

luogo: Piazza Dante

Questo evento segna un momento dà il via ufficiale alla manifestazione che culmineranno con il Palio. Sarà un’occasione per rivivere la storia e le tradizioni locali, con la partecipazione dei rioni. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia, della cultura e della gastronomia di Castel Madama.