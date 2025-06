GUIDONIA – Scontro auto-moto sulla Nomentana Bis: ipotesi inversione a U

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno, in via Nomentana Bis, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di una moto distrutta, una vettura danneggiata, due uomini ricoverati in ospedale, uno dei quali in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 18,30 al chilometro 1,100 della strada provinciale all’altezza dell’intersezione con via Monte Bianco, la strada principale del quartiere di Colleverde di Guidonia.

Stando ad una prima ricostruzione degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, una Ford Fiesta condotta da un 50enne italiano viaggiava in direzione Fonte Nuova.

Sulla stessa corsia di marcia procedeva una Yamaha T-Max 500 guidata da un 30enne anche lui italiano.

Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati: l’impatto è stato violentissimo.

Per questo il 50enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, mentre il 30enne è stato trasferito al policlinico Umberto I di Roma in codice rosso.

Gli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, in collaborazione coi colleghi della Polizia Locale di Fonte Nuova, hanno interrotto il traffico sulla Nomentana Bis per effettuare i soccorsi e i rilievi in sicurezza.

Gli investigatori hanno richiesto gli accertamenti tossicologici per entrambi i conducenti e disposto il trasferimento dei due veicoli non marcianti presso il deposito giudiziario sotto sequestro.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione, ma secondo una prima ipotesi la causa dell’incidente sarebbe stata un’inversione a U da parte di uno dei due veicoli.