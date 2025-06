SANT’ANGELO ROMANO – Il Maresciallo Capo Federico De Angelis è il nuovo Comandante dei Carabinieri

Il Maresciallo Capo Federico De Angelis è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Romano.

Lo annuncia in un comunicato stampa Francesco Menditto il Capo della Procura della Repubblica di Tivoli, dove il sottufficiale dell’Arma ha lavorato finora nella Sezione di Polizia Giudiziaria prima di assumere il prestigioso incarico di Comandante.

Dopo aver prestato servizio in diverse Stazioni della Compagnia Carabinieri di Tivoli, dove ha maturato sul campo competenze operative ed investigative, il Maresciallo De Angelis è stato assegnato al Nucleo Operativo di Tivoli, per poi giungere nel 2018 alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura.

“Nel corso di questi anni – si legge nel comunicato del Procuratore Menditto – ha operato con dedizione, rigore e altissimo senso delle Istituzioni, assumendo incarichi di rilievo e collaborando a stretto contatto con il Procuratore della Repubblica. Ha partecipato a delicate attività investigative e ha rappresentato, per questo Ufficio, una figura di riferimento sotto il profilo sia professionale che umano.

In possesso di una laurea magistrale in Giurisprudenza e di un master universitario di secondo livello in Criminologia e Scienze Forensi, ha sempre saputo coniugare una solida preparazione accademica con una spiccata sensibilità investigativa e un profondo spirito di servizio.

La Procura della Repubblica di Tivoli saluta con riconoscenza e stima il Maresciallo Capo De Angelis, esprimendo il più vivo apprezzamento per l’opera prestata in questi anni.

Con l’augurio che la nuova esperienza alla guida di una Stazione dell’Arma possa rappresentare un ulteriore momento di crescita e di affermazione, gli rivolge i migliori auguri per il proseguo della carriera, certa che continuerà a distinguersi per equilibrio , passione e senso del dovere”.