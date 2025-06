TIVOLI – Più Cultura in città: inaugurato il Centro Civico da 1,8 milioni di euro

Sopra e sotto, il nuovo Centro Civico Complesso dell’Annunziata a Tivoli

Si tratta del primo cantiere PUI a essere portato a termine, il primo progetto Cultura finanziato dal PNRR che viene restituito alla cittadinanza.

Il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri è stato accolto dal Vicesindaco di Città metropolitana, Pierluigi Sanna; la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia; il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi e le altre autorità locali.

Il Complesso dell’Annunziata, ubicato nel cuore della città di Tivoli, si offre come uno spazio ottimale per la valorizzazione del patrimonio culturale e del sistema economico della Città.

La ristrutturazione, che ha compreso un finanziamento di oltre 1,8 milioni di euro, ha consentito la completa utilizzazione dell’immobile destinato ad attività in parte museali e in parte ad attività collettive.

Gli interventi hanno riguardato opere di finitura e rivestimento e il completamento impiantistico per i piani terzo, quarto e per l’altana sommitale, necessari per la realizzazione di spazi espositivi. Obiettivo degli interventi, fornire luoghi di animazione del tessuto sociale, spazi di incontro, confronto e di scambio intergenerazionale oltre a luogo di eventi e mostre che pubblicizzino e valorizzino le peculiarità del luogo.

Il Sindaco metropolitano, Roberto Gualtieri

“Per la Città metropolitana di Roma e per l’intero territorio quello di oggi è un momento importantissimo – ha dichiarato il Sindaco metropolitano, Roberto Gualtieri – inauguriamo il primo dei nostri Piani Urbani Integrati, grandi progetti PNRR che abbiamo condiviso e realizzato grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali.

Uno spazio, il nuovo Polo Civico del Palazzo Macera, che offre luoghi di condivisione importanti non solo per Tivoli ma anche per le comunità limitrofe. Con il PNRR e il Giubileo rendiamo Tivoli più bella e attrattiva.

La Città è protagonista anche dell’anno Santo con altri tre progetti per un finanziamento totale di 7 milioni e 200 mila euro: la realizzazione della Casa del Pellegrino nel Palazzo del Seminario della Diocesi di Tivoli, quella di nuovi collegamenti pedonali tra la stazione ferroviaria e il centro cittadino e la creazione di un percorso ciclopedonale naturalistico e religioso di oltre sei chilometri, per collegare Castel Madama a Tivoli”.

Il Vicesindaco, Pierluigi Sanna

“Qui a Tivoli – ha aggiunto il Vicesindaco, Pierluigi Sanna – a Palazzo Macera nasce il primo Polo Civico culturale, il primo PUI Cultura di Città metropolitana ad essere concluso, un luogo situato nel cuore del centro storico della Città e che è parte del patrimonio culturale cittadino.

Un luogo che rappresenta non solo un nuovo spazio culturale ma anche uno stimolo di memoria e di futuro della nostra comunità che rivive grazie alla collaborazione tra enti e il prezioso lavoro portato avanti dal nostro Sindaco, Roberto Gualtieri”.

la Delegata di Città Metropolitana alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia

“Un recupero importante che porta avanti i progetti di recupero del Palazzo già avviati nel 2005 con l’allora sindaco Marco Vincenzi – ha concluso la Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia – Attraverso la sinergia tra Città metropolitana e il Comune di Tivoli oggi restituiamo uno spazio dove custodire e valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico e culturale, frutto del lavoro corale tra tecnici, dirigenti e tutte le maestranze che con competenza e passione hanno lavorato assiduamente alla progettazione e al restauro completo del museo”.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi “Un traguardo che è frutto di un progetto lungo, paziente e condiviso – le parole del sindaco Marco Innocenzi in un comunicato stampa – Un recupero che ha saputo unire visione e concretezza, trasformando un edificio per anni dimenticato ma che tanto ha rappresentato per la nostra Città, in uno spazio vivo, pronto a ospitare cultura, idee e spazi di socializzazione. Il lavoro sul terzo piano, sul quarto e sull’altana del Palazzo della Missione rappresenta il completamento di un percorso cominciato oltre trent’anni fa. A guidarlo, fin dall’inizio, il Settore VIII Lavori Pubblici del Comune di Tivoli, sotto la direzione dell’architetto Tullio Lucci, che ha seguito ogni fase, accompagnando la città in una vera opera di ricucitura con il proprio patrimonio. Un impegno congiunto con i consiglieri della Commissione Lavori Pubblici, presieduta dal Consigliere Angelo Marinelli, che hanno lavorato per il raggiungimento, nei tempi previsti, di questo risultato. Determinante è stato il contributo di tecnici, progettisti, referenti e istituzioni, che in piena sinergia hanno reso possibile questo risultato. Un pensiero riconoscente va anche all’architetto Giuseppe Petrocchi, che negli anni ’90 tracciò per primo una strada concreta con la riqualificazione di Piazza Campitelli e i rilievi del Complesso. Il Centro Civico dell’Annunziata sarà uno spazio per i giovani, per le associazioni, per le scuole, per tutti coloro che credono nel valore della partecipazione e della cura dei beni comuni.