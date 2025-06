MENTANA – Tonino Marcheggiani, 25 anni fa il volontario morì durante un soccorso in elicottero

Domani, mercoledì 18 giugno, l’Amministrazione di Mentana renderà omaggio alla memoria di Antonio Marcheggiani, detto “Tonino”, il volontario deceduto 19 giugno del 2000 mentre, insieme ad un gruppo di vigili del fuoco, era impegnato in un’operazione di soccorso in elicottero di due persone disperse nel Parco dei Monti Lucretili.

La cerimonia, presieduta dal sindaco di Mentana Marco Benedetti, si terrà presso il Giardino Marcheggiani di via Einaudi, l’area verde intitolata al volontario dieci anni fa.

La tragedia avvenne verso le 10 del mattino, quando l’elicottero dei vigili del fuoco con a bordo 4 vigili e un volontario, partito alla ricerca di due dispersi sul Monte Gennaro, urtò i cavi elettrici di alta tensione non segnalati.

Nell’incidente non ci sono stati sopravvissuti.

Il volontario salito a bordo dell’elicottero, come conoscitore del territorio era Antonio Marcheggiani.

Gli altri erano Massimo Frosi, Fabio Petrazzi, Paolo Marinelli e Gino Del Zoppo.

Tonino era il secondogenito di Pierina Picucci e Ubaldo Marcheggiani. La sua indole avventurosa e lo sprezzo del pericolo lo portarono alla Folgore, dove espletò il servizio militare con il grado di Tenente paracadutista.

Dopo il congedo iniziò a lavorare in Banca, ma come spesso mi ripeteva, “solo per sbarcare il lunario”. Il lavoro sedentario non si confaceva al suo carattere.

Era un uomo eclettico, dalle infinite capacità organizzative, con il carattere del vecchio pioniere: irrequieto e sempre alla ricerca di novità.

Certamente molti coetanei e amici lo ricorderanno come “conoscitore” dei buchi, degli antri e delle gallerie di Mentana, altri invece lo ricorderanno come grande organizzatore degli scout della parrocchia San Nicola da Bari.

Ma pochi sanno che grazie alle sue ricerche sul territorio, unitamente alla compagna della sua vita Gabriella, furono recuperati reperti archeologici di grande interesse storico per il paese.