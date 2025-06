GUIDONIA – Michel Barbet, i figli: “Grazie a tutti per la vicinanza”

“Ringraziamo i numerosissimi amici, attivisti, amministratori e semplici cittadini che in questi giorni per noi veramente difficili ci hanno dimostrato vicinanza e condivisione del dolore per la perdita di nostro padre Michel Barbet”.

E’ il messaggio diffuso stamane, mercoledì 18 giugno, dai tre figli maschi dell’ex sindaco di Guidonia Montecelio deceduto sabato scorso in un incidente stradale in via Polense all’età di 67 anni ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Come anticipato da Tiburno.Tv, il feretro sarà esposto al teatro Imperiale di Piazza Matteotti a Guidonia dalle ore 14 alle ore 20 di Sabato 21 Giugno: una cerimonia laica durante la quale chi vuole potrà dare l’ultimo saluto al compianto amministratore pubblico.