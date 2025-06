MONTEROTONDO – Sfregia l’auto nel multipiano: beccato vandalo italiano di 67 anni – VIDEO

Quando è stato fermato e messo davanti all’evidenza, lui non ha saputo fornire una spiegazione: insomma, lo avrebbe fatto per il puro piacere di vandalizzare una cosa altrui.

Il vandalo italiano di 67 anni ripreso dalla Dash Cam lo scorso 9 giugno nel parcheggio della stazione di Monterotondo

Così i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno denunciato un 67enne italiano, poiché gravemente indiziato di danneggiamento su autovettura.

Secondo un comunicato stampa diffuso dall’Arma oggi, lunedì 23 giugno, l’uomo è stato individuato all’esito di un’attività investigativa diretta dal Capitano Carmine Rossi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli.

La foto della fiancata sfregiata postata dalla proprietaria dell’auto sul Gruppo Facebook “Sei di Monterotondo se”

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata da Elena F., proprietaria di un’auto danneggiata lo scorso 9 giugno nel parcheggio multipiano dello scalo ferroviario.

La vettura era dotata di una “Dash Cam” che ha immortalato il vandalo mentre sfregiava la fiancata destra con un punteruolo.

Così Elena F. ha immediatamente consegnato le immagini ai militari dell’Arma della Stazione Carabinieri di piazza Pelosi e l’indomani le ha postate sul Gruppo Facebook “Sei di Monterotondo se” lanciando un appello ad altre potenziali vittime del vandalo del multipiano.

L’uomo, individuato anche grazie alle immagini immortalate dalla “Dash Cam” è stato intercettato dagli investigatori, quando, alcuni giorni dopo, si aggirava nuovamente tra le vie di Monterotondo Scalo.

Il 67enne, che non ha fornito alcuna motivazione al gesto, non aveva alcun legame con la vittima, pertanto, per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

L’episodio è ulteriore testimonianza della capacità di reazione dimostrata dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nella repressione di queste tipologie di reati; l’intensificazione dei controlli e la rinnovata capillare presenza dei Carabinieri sul territorio consente, in questo modo, di fornire una rapida ed efficace risposta alla particolare tematica. Fondamentale, inoltre, è denunciare immediatamente alle autorità quanto accaduto.