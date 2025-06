FONTE NUOVA – Madonna delle Rose, l’opposizione: “Contenzioso risolto grazie al Centrosinistra”

In riferimento all’articolo FONTE NUOVA – “Madonna delle Rose”, risolto il contenzioso trentennale della ex clinica , dai consiglieri comunali di Fonte Nuova Giorgio Bertozzi, Andrea Di Ruggero, Agostino Durantini ed Emanuela Muccigrosso riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo molto soddisfatti che sulla questione Madonna delle Rose si sia proseguito sulla strada tracciata dall’ottimo lavoro portato avanti dalla precedente Giunta Regionale, formata da una coalizione progressista dove erano presenti i partiti della nostra coalizione e guidata in quel periodo dal Vice Presidente Daniele Leodori.

Tre anni fa nel 2022 si giunse ad un accordo, molto simile a quello attuale, che venne votato anche dal Consiglio Comunale di Fonte Nuova.

L’accordo odierno, infatti, è nel solco di quello di allora e ne cambia semplicemente alcuni aspetti minori.

La nostra idea è sempre stata quella di valorizzare il complesso, abbandonato da decenni per via del contenzioso che tutti conosciamo, e renderlo fruibile come studentato e centro di ricerca, così da impedire eventuali speculazioni edilizie.

Sarebbe stato opportuno per il Sindaco Umberto Falcioni e la Consigliera Regionale Micol Grasselli ricordare anche la storia che ha portato a questo accordo, evitando toni trionfalistici ed autocelebrativi.

Confidiamo che nel Consiglio Comunale ci sia l’opportunità per ricordare questi passaggi e l’apporto decisivo della coalizione progressista per arrivare a questo risultato”.