GUIDONIA – il DG Lucchesi: “Stiamo accelerando per giocare a Guidonia”

Fabrizio Lucchesi, volto noto nel calcio professionistico e ora direttore generale del nuovo progetto calcistico guidoniano, rassicura la piazza: “Stiamo lavorando per giocare al Comunale già dalla prima partita casalinga o, al massimo, entro le prime gare. Se dovessimo accumulare un lieve ritardo, potremmo disputare la prima in casa a Latina”.

Lucchesi garantisce che i lavori di adeguamento dell’impianto stanno procedendo e che, appena saranno rispettati i requisiti minimi richiesti per l’omologazione in Serie C, il Guidonia potrà finalmente tornare a giocare sul proprio campo. I lavori di miglioramento proseguiranno comunque anche durante la stagione.

Con la consueta sicurezza, il DG ha risposto con prontezza alle domande, senza però lasciar trapelare alcuna informazione ufficiale sulla futura rosa della squadra. “Neanche sotto tortura”, scherza Lucchesi, sottolineando come non sia nel suo stile svelare in anticipo le mosse di mercato, specialmente a pochi giorni dall’apertura ufficiale.

Sono dunque ore decisive per il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” Guidonia, una società che vuole affermarsi nel professionismo e nel calcio che conta davvero.

(Daniele Di Cerbo)