San Polo dei Cavalieri resta senza medico di base.

Da lunedì 7 luglio sarà chiuso lo studio in via Roma, dove da 4 anni esercita la dottoressa Sara Narzisi.

Il medico ha comunicato con dispiacere immenso la scelta di mantenere un unico studio, quello di via Palatina 12/A al centro di Tivoli, e dove chi lo desidera potrà continuare ad essere assistito dalla giovane professionista senza interpellare la Asl Roma 5.

La dottoressa Sara Narzisi aveva aperto lo studio medico come titolare a ottobre 2021 all’età di 28 anni, dopo alcuni mesi in qualità di sostituta della dottoressa Ivana Livia Silvi, medico di base per oltre 26 anni a San Polo dei Cavalieri (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il primo ottobre 2021, in piena pandemia, l’allora sindaco Paolo Salvatori, rivolse alla veterana il saluto e il ringraziamento a nome della comunità e alla nuova arrivata l’augurio di buon lavoro.

L’ex sindaco Paolo Salvatori con la giovane dottoressa Sara Narzisi e la veterana Ivana Livia Silvi

“Nel 1995 – fu il commento di Paolo Salvatori – quando arrivò a San Polo la dottoressa Silvi ero un giovane assessore e la accolsi insieme all’allora sindaco Antonio Giubilei. Oggi ho avuto l’onore, da sindaco, di salutarla e di ringraziarla a nome della Comunità”.

“Ventisei anni di dedizione assoluta e di totale disponibilità, all’insegna non solo della competenza professionale ma anche, valore non meno importante, della profonda umanità – aggiunse l’ex sindaco – Da domani, la funzione sarà esercitata dalla giovane dottoressa Sara Narzisi, alla quale ho augurato un immediato e proficuo inserimento nel tessuto del nostro paese”.