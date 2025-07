Una laurea in Giurisprudenza già conseguita, una Magistrale in Management in arrivo, un Master di secondo livello appena intrapreso.

Così a Manuel Moscatelli, 25enne di Palombara Sabina, è stato assegnato il Premio America Giovani dalla Fondazione Italia USA.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento destinato ai 1000 migliori neolaureati italiani, selezionati attraverso percorsi di studio in linea con gli interessi della Fondazione, valutandone il talento accademico attraverso vari parametri, tra cui il punteggio di laurea, l’età al conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, le esperienze internazionali e il curriculum complessivo.

Ieri pomeriggio, martedì primo luglio, presso la Camera dei Deputati, Manuel Moscatelli ha ricevuto il premio per il talento universitario e per il suo percorso di studi di eccellenza.

Nato a Tivoli il 2 marzo 2000, Manuel Moscatelli ha frequentato il Liceo linguistico presso l’Istituto paritario Santa Maria a Monterotondo, conseguendo il diploma di maturità nel 2019.

Nell’anno accademico 2019/2020 ha intrapreso la carriera universitaria presso l’Università Lumsa di Roma, iscrivendosi alla Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza conseguendo il titolo di Dottore il 14 ottobre 2024 con una tesi di laurea in Diritto tributario dal titolo “Abuso del diritto ed elusione fiscale”.

Successivamente alla laurea in Giurisprudenza, Manuel nutriva il desiderio di allargare le sue conoscenze anche in ambito economico.

Così, grazie ad un percorso istituito dall’Università, a soli 5 giorni dal conseguimento del titolo di Dottore in Giurisprudenza, Manuel si è immatricolato alla Laurea magistrale in Management, Finance and Data Analytics (LM-77) percorso AFC (Amministrazione, Finanza e Controllo) sempre presso l’Università Lumsa di Roma.

Nel mese di aprile 2025, si è iscritto anche al Master universitario di secondo livello in Diritto tributario presso l’Università Lumsa di Roma.

Il 28 marzo scorso Manuel ha ricevuto la comunicazione che il suo nominativo era stato selezionato tra alcuni giovani neolaureati meritevoli per potersi immatricolare al Master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” con annessa consegna della pergamena del Premio America Giovani per il talento universitario.

Si tratta di un Master diretto dalla professoressa Stefania Giannini, già Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, ed attuale vice direttrice generale dell’Unesco.

Presidente del Master è l’ambasciatore Umberto Vattani, Presidente Venice International University, per due volte Segretario generale del Ministero degli Esteri.

Il Master, con un panel didattico di prestigio internazionale formato da oltre 35 docenti, usufruisce dell’adesione del Ministro dell’Università e della Ricerca.