GUIDONIA – Calcio: la nuova era rossoblù prende forma

Il Guidonia Montecelio 1937 FC comincia a delineare con chiarezza la rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie C. Con l’inizio delle presentazioni ufficiali sui canali social del club, arrivano le prime conferme e diversi colpi di mercato della società.

CHI VA VIA

A salutare i colori rossoblù sono alcuni protagonisti della promozione, veri leader dello spogliatoio. Marco Spinosa, “il maestro”, lascia il club per approdare all’Ostiamare in Serie D dopo un’annata da protagonista. Con lui anche Sfano e Piroli non faranno parte della prossima stagione.

CHI RESTA

Conferme importanti arrivano da alcuni giovani e veterani:

– Francesco Stefanelli (classe 2004), centrocampista cresciuto nel Frosinone, proseguirà la sua crescita in rossoblù.

– Emanuele Mastrangelo (2006), portiere già osservato da club di Serie A e B, sarà ancora il guardiano dei pali.

– Andrea Cristini, centrale difensivo solido, continuerà a dare il suo contributo.

– Aimone Cali, attaccante decisivo nella fase finale, resta uno dei riferimenti offensivi.

– Serafino Calzone, centrocampista in crescita, confermato dopo una stagione positiva.

– Stefano Esempio, difensore con esperienza in Serie C, sarà ancora una certezza nel reparto arretrato.

– Rinnovato anche il contratto di Valerio Mastrantonio, centrocampista cresciuto umanamente a Guidonia e con trascorsi importanti in Serie B.

CHI ARRIVA

Sul fronte dei nuovi arrivi, il club ha iniziato a piazzare colpi interessanti:

– Daniel Sannipoli, centrocampista ex Cavese, porta qualità e corsa alla mediana.

– Diego Zuppel, attaccante fisico e potente classe 2002, arriva dal Trapani in prestito con diritto di riscatto.

– Davide Zappella, terzino destro con quasi 200 presenze tra i professionisti, proveniente da esperienze in piazze importanti come Empoli, Cesena e Pescara.

– Gianluca Mazzi, portiere d’esperienza con trascorsi in Lega Pro e Serie B.

– Gabriele Bernardotto, attaccante con oltre 100 gol in carriera, arriva per guidare l’attacco. Ha vestito le maglie di Avellino, Vibonese, Teramo, Crotone e Gubbio tra le altre.

Il nuovo Guidonia prende forma, con un mix di giovani promesse e giocatori d’esperienza, per affrontare al meglio il debutto tra i professionisti.

(Daniele Di Cerbo)