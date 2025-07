Il Comune di Marcellina comunica alla cittadinanza che il Centro di Raccolta – Isola Ecologica, sito in via San Polo dei Cavalieri n. 41, verrà momentaneamente chiuso per via dei lavori di realizzazione della copertura delle aree di scarico e carico rifiuti.

La riapertura sarà comunicata con nuovo avviso una volta concluse le operazioni dei lavori.