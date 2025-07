TIVOLI - Via del Colle chiusa per lavori anti-allagamento

Nella giornata di domani, lunedì 14 luglio, dalle ore 7 alle ore 18 resterà chiusa al traffico via del Colle, la strada che collega il Centro storico di Tivoli con Villa Adriana.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 196 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata giovedì 10 luglio dal Comandante della Polizia Locale Rossi.

La chiusura al traffico veicolare è stata disposta per consentire alcuni lavori in condizioni di sicurezza sia per gli operai, i pedoni e gli automobilisti in quanto la strada è di ridotte dimensioni.

Si tratta di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico su tratti stradali oggetto di allagamento con recupero ed adeguamento dei canali sotterranei e a cielo aperto in via del Colle, via San Valerio, via degli Orti e via Tiburtina.

Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza nonché alla ditta esecutrice, i lavori sono stati programmati nella giornata di domani, lunedi 14 luglio, che coincide con la chiusura del flusso idrico della rete proveniente dal Villa D’Este.

Pertanto dalle ore 7,00 alle ore 18,00 e comunque fino al termine dei lavori via del Colle resterà chiusa dall’intersezione con Piazza San Nicola all’intersezione con Strada del Tartaro.

E’ inoltre previsto il divieto di transito eccetto i mezzi autorizzati.

Divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli inadempienti in piazza San Nicola.

Il Comune di Tivoli assicura che saranno garantiti: accesso alle proprietà private e alle attività commerciali; transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine; percorsi pedonali protetti.