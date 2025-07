TIVOLI – Incendio nel deposito di auto abbandonate: evacuate le case adiacenti

Dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 luglio, un vasto incendio è in corso di spegnimento in via Primo Levi, a Paterno, frazione di Villa Adriana.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme sono divampate verso le ore 14 in un terreno che il 27 marzo 2024 era stato sequestrato dalla Polizia Locale di Tivoli per la presenza di numerosi veicoli in stato di abbandono, diverse carcasse di auto ed altri rifiuti speciali quali pneumatici, parti di veicoli e scarti ferrosi, sparsi su tutta l’area (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco coadiuvati dai volontari delle associazioni di Protezione civile “Volontari Valle Aniene Associati”, “GOS” e “NVG-Nucleo Volontari Guidonia” che hanno messo in salvo alcuni animali da cortile presenti nell’area di proprietà di un italiano di 54 anni, tra cui galline e pecore.

Intervenuti anche agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale di tivoli, della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma e carabinieri della Compagnia di Tivoli.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, alcune abitazioni circostanti via Primo Levi sono state evacuate.