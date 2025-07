Si intitola “Eccellenze Mentanesi” ed è un concorso a premi che si svolgerà on line sulle pagine social dell’Agenzia di animazione “Guastafeste entertainment”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Mentana che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa promossa da Giuseppe Orlando e Samantha Boccanera, titolari della agenzia di animazione “Guastafeste” già protagonista di eventi natalizi, carnascialeschi e feste rionali.

Da domani, giovedì 24 luglio, Giuseppe Orlando e Samantha Boccanera consegneranno porta a porta gli attestati alle seguenti eccellenze: Paolo Mainolfi, Fiorella Di Natale, “Sapori del Borgo”, “Turbacci”, Vincenzo Ceravolo, “Aperi-Macelleria Tocci”, “Macelleria Ferdinando Di Francesco & Figli”, “Bar Savini” e “Bar Paradise”.

“Eccellenze Mentanesi è un premio che ha l’obiettivo di mettere in risalto persone ed attività commerciali, che rendono Mentana una città migliore – spiega Giuseppe Orlando – sappiamo che ci stiamo esponendo con questo riconoscimento, ma allo stesso modo non vogliamo creare alcuna divisione, anche perché Mentana è piena di tante brave persone ed attività valide, però ovviamente non possiamo premiare tutto il paese in una volta sola”.

“Queste sono solamente delle valutazioni soggettive, senza togliere nulla a nessuno”, aggiunge Samantha.

Per seguire la premiazione consultare la pagina instagram e tik tok di Guastafeste, guastafeste_animazione e la pagina facebook Guastafeste Entertainment.