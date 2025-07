GUIDONIA – A Pichini un asilo nido da 2 milioni di euro coi fondi del Pnrr

E’ stato consegnato al Comune di Guidonia Montecelio il progetto riguardante l’asilo nido che sarà realizzato nella frazione di Pichini, con un investimento complessivo di circa 2.160.000 euro, finanziato con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca.

Sopra e sotto due immagini del progetto del nuovo asilo nido a Pichini

L’Amministrazione comunale procederà, quindi, con l’espletamento delle procedure di gara per l’appalto dei lavori.

Secondo un comunicato stampa del Comune di Guidonia Montecelio, l’intervento si inserisce nel piano nazionale per la realizzazione di asili nido, scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia, sostenuto dai fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU, e costituisce la prima opera pubblica di rilevanza che sarà realizzata nella frazione.

Quest’opera si inserisce nel più articolato programma di interventi che l’Amministrazione comunale sta portando avanti, finalizzato alla riqualificazione di quartieri che in passato, per diverse ragioni, non hanno ricevuto l’attenzione e gli investimenti di cui necessitavano.

Stando sempre al comunicato stampa, l’obiettivo principale dell’intervento è duplice: potenziare l’offerta di servizi educativi destinati alla prima infanzia e, contestualmente, fornire un concreto supporto alle famiglie del territorio.

La conclusione dei lavori è programmata per giugno 2026.

“L’intervento si inserisce nell’ambito dei progetti di riqualificazione urbana che stiamo perseguendo con metodo e determinazione – evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo -. La realizzazione di questo asilo nido rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno dell’Amministrazione verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Si tratta di un investimento strategico che risponde alle esigenze delle famiglie e contribuisce, in una visione d’insieme più complessiva, allo sviluppo socio-economico del territorio”.