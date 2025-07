Si definisce il rappresentante di un Cantautorato rock scapigliato.

Alcune immagini di Leonardo Angelucci tratte dal suo sito

Ha iniziato a studiare musica a sette anni a Montelibretti, il suo paese d’origine, e oggi può vantare di far parte della più numerosa rock band del mondo.

Così Leonardo Angelucci è stato protagonista del “Rockin’1000 – 10 Years Celebration” di Cesena, uno dei più grandi eventi musicali collettivi al mondo.

Sabato 26 e domenica 27 luglio i “millini” (così si chiamano fra loro) hanno celebrato il decennale con due concerti all’Orogel Stadium Dino Manuzzi dando vita ad uno spettacolo collettivo e travolgente.

Davanti a 30 mila persone Leonardo Angelucci e i “millini” sono stati affiancati da alcune centinaia di musicisti provenienti da 38 paesi, dal Brasile al Giappone, dagli Stati Uniti al Nord Africa.

Il più giovane di 7 anni, il più anziano 78.

Ai festeggiamenti del decennale di “Rockin’1000” hanno partecipato anche Negrita, Piero Pelù, Francesca Michielin, Negramaro e Fast Animals And Slow Kids, oltre al cantautore Diodato.

La partecipazione di Leonardo Angelucci al “Rockin’1000 – 10 Years Celebration” di Cesena è stata omaggiata dal Comune di Montelibretti, il suo paese di origine.

“Il Sindaco Luca Branciani e l’Ammistrazione Comunale sono orgogliosi di rendere omaggio al talento del nostro concittadino Leonardo Angelucci – si legge in un comunicato – Con passione, impegno e spirito di squadra, ha rappresentato al meglio la nostra comunità su un palco straordinario, insieme a migliaia di musicisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Grazie Leonardo per aver portato Montelibretti nel cuore della musica rock!”.

Nato a Roma nel 1991, nel 2011 Leonardo pubblica “Nightbus”, album originale della sua prima rock band “Black Butterfly”. Nel 2014 pubblica “I’m free” con la prog-rock band “Lateral Blast”, seguito, nel maggio 2016, da “La luna nel pozzo”.

Alla fine del 2016 inizia a lavorare sul suo progetto solista. Registra e produce presso il Freedom Recording Studio “Contemporaneamente”, il suo primo ep, che esce a maggio 2017 per la Alka Record Label di Ferrara.

Dopo il Premio del Pubblico al Roma Videoclip con “Capigliatura” e tantissimi concerti in tutta Italia, vince il premio Indie al ponte e il contest su Lucio Battisti, guadagnando la partecipazione a due serate del MEI di Faenza.

Leonardo Angelucci collabora con Daniele Coccia di Guidonia, leader del “Muro del Canto”

Nel 2017 suona in apertura a Coez, Giorgio Canali, Roberto Billi, Daniele Coccia Paifelman, Leo Pari e molti altri.

In autunno parte con Daniele Coccia Paifelman, il cantautore folk di Guidonia e leader della storica folk band romana “Il muro del canto, come chitarrista elettrico”: insieme alla band, porta in tour il primo disco di Coccia, “Il cielo di sotto”. Alla fine del 2017 registra il suo primo album, sotto la direzione artistica di Manuele Fusaroli, noto produttore della scena indipendente, e Massaga Produzioni.

A febbraio 2018 è tra i 60 selezionati per le audizioni Live di Musicultura, su più di 800 iscritti; a marzo viene selezionato tra i 150 musicisti finalisti del contest 1M Next, che porta artisti indipendenti sul palco del Primo Maggio a Roma.

A settembre conclude il “Breakin The Summer Tour”, con più di 500 ep venduti, una ristampa in deluxe edition e quasi 100 concerti in tutta Italia.

Il 19 ottobre dello stesso anno esce “Questo frastuono immenso”, l’album di debutto, anticipato ad agosto dal singolo “Sedile posteriore”, e parte il tour promozionale in tutta Italia.

Il disco viene recensito dalle principali testate e, dopo la presentazione a Rai Radio 1, il videoclip di “Un’altra canzone” esce in anteprima su Repubblica.it. Finalista del Premio Matteo Blasi, vincitore della Biennale di Martelive 2019, ottiene il premio Nuovo Imaie del valore di 15.000 euro per l’organizzazione di un tour in Italia e all’estero.

Nel 2020 è tra i selezionati Musicultura 2020 e vince il premio del pubblico durante la sua esibizione al teatro di Macerata, pubblica il suo primo romanzo “Luna, ovvero Nessuno”, edito da Phasar Edizioni di Firenze, ed è tra i quattro finalisti Arezzo Wave Lazio.

Nel 2020 trascorre molto tempo tra lunghe sessioni creative allo StraStudio di Roma per la realizzazione dei nuovi brani, registrati e mixati da Gianni Istroni e prodotti artisticamente da Giorgio Maria Condemi (Motta, Marina Rei, Spiritual Front, Operaja Criminale) poi raccolti, dopo l’uscita di due singoli, nell’EP “Manifesto canzoni” in uscita a giugno 2021.

Tra novembre e dicembre 2021 il fortunato tour italiano di dieci date supportato dal Nuovo IMAIE, poi il ritorno in studio a Centocelle (StraStudio) per la realizzazione del secondo album per la produzione artistica di Giorgio Maria Condemi.

Ad aprile arriva il secondo romanzo “Luna e la galleria dell’alba” edito per Phasar Edizioni di Firenze.

A ottobre l’uscita del primo singolo “Sopra di me” accompagnato da un videoclip con Francesco Marioni per la regia di Valerio Desirò.