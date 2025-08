GUIDONIA – Il Comune prosegue gli interventi di disinfestazione e derattizzazione

Il Comune di Guidonia Montecelio annuncia che il 20 giugno 2025 è stata pubblicata l’Ordinanza sindacale riguardante i provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e da zanzara comune (Culex spp.) nel territorio di Guidonia Montecelio.

L’Amministrazione comunale ha dato l’avvio, come noto, a un piano coordinato di interventi di disinfestazione, ampiamente pubblicizzato attraverso i canali istituzionali e social, che comprende:

Disinfestazione larvicida: attualmente in corso sul territorio comunale, consiste in trattamenti larvicidi mediante l’utilizzo di prodotti biologici che vengono irrorati all’interno delle caditoie stradali. Questa metodologia consente di operare in modo mirato e selettivo sulle larve, inibendone la crescita e lo sviluppo.

Installazione ovitrappole: nelle aree dove non sono presenti caditoie vengono installate postazioni di ovitrappole che svolgono una duplice funzione:

– Azione larvicida: impedisce lo sviluppo delle larve deposte.

– Azione adulticida: le pareti delle trappole sono trattate con insetticida che contamina gli insetti adulti al contatto.

Parallelamente agli interventi contro gli insetti, sono in corso operazioni di derattizzazione per il controllo dei roditori presenti sul territorio.

Sono poste in essere, inoltre, attività di prevenzione e contrasto della diffusione della processionaria attraverso il posizionamento di collari per la cattura delle larve e posizionamento feromoni prima dello sfarfallamento.

Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione sono visibili su una mappa periodicamente aggiornata, accessibile cliccando sul seguente link: https://www.femarservizi.com/gest/viewer/comune-di-guidonia

Relativamente al virus West Nile, una malattia infettiva trasmessa dalla zanzara comune notturna (non dalla zanzara tigre), la situazione è sotto controllo e monitorata dalle Istituzioni sovracomunali competenti.

L’andamento epidemiologico è in linea con gli altri anni, ma è fondamentale mantenere alta l’attenzione e adottare comportamenti preventivi per contenere la diffusione del virus.

𝐀𝐋𝐂𝐔𝐍𝐄 𝐑𝐀𝐂𝐂𝐎𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈

– Usare repellenti cutanei per uso topico e insetticidi per uso domestico ed esterno.

– Esporsi all’aperto preferibilmente con indumenti di colore chiaro, pantaloni e maniche lunghe.

– Evitare l’esposizione non protetta durante le ore a maggiore rischio (alba e tramonto).

𝐏𝐑𝐄𝐕𝐄𝐍𝐈𝐑𝐄 𝐈 𝐅𝐎𝐂𝐎𝐋𝐀𝐈

– Evitare i ristagni d’acqua.

– Non lasciare all’aperto oggetti che possano raccogliere acqua piovana.

– Svuotare sottovasi, ciotole e altri contenitori d’acqua ogni 4/5 giorni.

– Coprire le riserve d’acqua con coperchi o zanzariere.

– Tenere siepi e prati ben curati.

“L’Amministrazione comunale ha avviato fin dal mese di giugno un piano di disinfestazione sull’intero territorio comunale – evidenzia l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza -. L’intervento è tuttora in corso e, come già comunicato, è possibile consultare le aree già trattate attraverso l’app dedicata, accessibile a tutti i cittadini.

Il primo ciclo di trattamenti larvicidi nelle caditoie è iniziato il 9 giugno, il secondo ciclo il 19 luglio ed è in fase di conclusione.

Il terzo ciclo partirà immediatamente dopo.

Oltre al regolare monitoraggio della competente ASL, vengono periodicamente fatte monitorare alcune ovitrappole dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana e, dalle ultime analisi, lo stato dell’infestazione risulta essere sotto controllo.

In merito al virus West Nile – conclude l’assessore Andrea Mazza –, il Ministero della Salute, in sinergia con le Regioni e gli Enti competenti, ha intensificato le attività di sorveglianza e monitoraggio.

Per il momento la prevenzione consiste, soprattutto, nel ridurre l’esposizione alle punture e nel limitare la proliferazione delle zanzare”.