TIVOLI – Villa d’Este sotto le stelle: apertura serale il 10 agosto tra arte, acqua e magia

Una notte speciale attende Villa d’Este, il capolavoro rinascimentale di Tivoli patrimonio Unesco. Domenica 10 agosto, in occasione della rassegna VillaEstate, il celebre sito aprirà eccezionalmente le sue porte in orario serale, dalle 19.45 alle 23.45 (ultimo ingresso alle 22.45), per regalare al pubblico un’esperienza immersiva tra fontane illuminate, architetture storiche e atmosfere incantate.

Un viaggio notturno tra bellezza e suggestione

Quando cala la sera, Villa d’Este si trasforma: i giochi d’acqua delle sue fontane sembrano danzare alla luce della luna, i riflessi nei bacini moltiplicano il fascino del luogo, e ogni statua, viale o terrazza acquista un’aura poetica e quasi irreale.

Il suono dell’acqua, che da sempre accompagna la visita, diventa di notte una melodia avvolgente, quasi segreta. Camminare lungo il celebre viale delle Cento Fontane, o sostare davanti alla Fontana dell’Organo o dell’Ovato diventa un’esperienza sensoriale unica, dove la storia si fonde con l’incanto della notte.

Un’occasione imperdibile per vivere la Villa sotto la luce della luna

Questa apertura serale è più di una semplice visita: è un invito a scoprire Villa d’Este con occhi diversi, in un’atmosfera più intima e sognante. Perfetta per una passeggiata romantica, ma anche per chi desidera lasciarsi sorprendere dalla forza evocativa di un luogo fuori dal tempo.

L’iniziativa fa parte della programmazione estiva VillaEstate. Per partecipare, è consigliata la prenotazione attraverso il sito ufficiale di Villa d’Este o i canali dedicati alla rassegna.