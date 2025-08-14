“La nostra azione sindacale si è sempre basata su principi di trasparenza, legalità e rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”

La FISTel CISL Lazio esprime la più ferma e indignata condanna per quanto riportato nel comunicato diffuso da “Tivoli Popolare e Inclusiva” e successivamente pubblicato dal giornale locale “Tiburno.TV”, in cui si accusa la CISL di aver ricattato alcuni lavoratori della ITC.

Si tratta di un’affermazione gravissima, del tutto falsa e priva di qualsiasi riscontro, che respingiamo con decisione. In nessuna circostanza, né in passato né nel presente, la nostra organizzazione sindacale ha mai messo in atto comportamenti riconducibili a pressioni o ricatti. La nostra azione sindacale si è sempre basata su principi di trasparenza, legalità e rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Riteniamo che simili dichiarazioni, oltre a essere infondate, abbiano un carattere fortemente strumentale, con l’unico scopo di gettare discredito su una delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, minando la credibilità e il ruolo che da sempre svolgiamo a tutela dei diritti collettivi e individuali.

Le FISTel CISL Lazio chiede la rettifica immediata e pubblica di quanto dichiarato da “Tivoli Popolare e Inclusiva” e ripreso dal giornale “Tiburno.TV”, in caso contrario provvederemo a tutelare con ogni mezzo la nostra reputazione. Tale rettifica deve essere diffusa con pari evidenza rispetto alla notizia originale, per ristabilire la verità dei fatti e tutelare l’onorabilità delle organizzazioni sindacali coinvolte.

In un momento tanto delicato per il futuro della Cartiera e dei suoi dipendenti, è fondamentale che il dibattito pubblico resti ancorato alla realtà e non venga inquinato da accuse infondate. Oggi più che mai, non esistono divisioni tra i sindacati, ma un’unica volontà condivisa: salvaguardare tutto il perimetro occupazionale, garantire la continuità produttiva e difendere il lavoro e il reddito di tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Le nostre energie e il nostro impegno restano rivolti a questo obiettivo comune, e non saranno distolti da attacchi mediatici o polemiche che nulla hanno a che fare con la reale situazione e con le priorità del momento.