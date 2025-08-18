Colpo grosso a San Vito Romano: vinti 100mila euro al 10eLotto con una giocata da soli 4 euro

San Vito Romano, il pittoresco borgo alle porte di Tivoli, è balzato agli onori della cronaca per una vincita straordinaria al 10eLotto. Nella serata di giovedì 14 agosto 2025, un fortunato giocatore ha trasformato una semplice giocata da appena 4 euro in un premio da 100mila euro.

La schedina vincente è stata giocata in via Giovanni XXIII, regalando un momento di grande festa alla comunità locale, da sempre legata alla tradizione del gioco, ma raramente protagonista di vincite così importanti.

Pioggia di premi nel Lazio: vinti oltre 280mila euro

La fortuna, però, non si è fermata a San Vito. L’intero Lazio si è dimostrato una vera terra di vincite nell’ultimo concorso del 10eLotto, con premi che complessivamente hanno superato i 280mila euro, secondo quanto riportato da Agipronews.

Tra gli altri fortunati a Vetralla (Viterbo), un altro premio da 100mila euro con una giocata da 20 euro. Mentre a Latina e Terracina, vinte due quote da 40mila euro ciascuna, rispettivamente in via Emanuele Filiberto e in piazza Giuseppe Garibaldi.

Nel concorso del 14 agosto, il 10eLotto ha distribuito 14 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno, il montepremi totale ha già sfiorato i 2,4 miliardi di euro.

Anche il SuperEnalotto sorride: 20mila euro a Frascati

Non è mancata la fortuna nemmeno con il SuperEnalotto: a Frascati, nella tabaccheria di via di Vermicino 35, è stato centrato un “5” da 20.187 euro.

Nel frattempo, il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere: per la prossima estrazione di lunedì 18 agosto, il montepremi in palio sarà di 39,5 milioni di euro.