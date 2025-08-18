PALOMBARA – Interruzione idrica il 20 agosto, le strade interessate

Il Comune di Palombara Sabina informa i cittadini che, a causa di lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, nella serata di mercoledì 20 agosto 2025 si verificherà una temporanea sospensione dell’erogazione dell’acquain diverse zone del territorio comunale.
L’intervento, comunicato da Acqua Pubblica Sabina S.p.A., riguarda l’inserimento di nuovi organi di manovra presso il partitore “Ex CIS”, situato lungo la Strada Provinciale Ponte delle Tavole, e si rende necessario per la messa in sicurezza dell’impianto.
La durata dell’interruzione è prevista dalle ore 21:30 di mercoledì 20 agosto alle ore 03:30 di giovedì 21 agosto (salvo imprevisti tecnici)
Le zone interessate dall’interruzione idrica:
- Frazione Cretone
- Frazione Stazzano
- Strada di Pozzo Badino
- Frazione Valle della Castagna
- S.P. Ponte delle Tavole
- Strada dei Martini
- Strada di Rotavello
- Strada di Colle Cianca
- Strada della Forcella
- Strada della Fornace
- Via Maremmana Inferiore
- Strada di Stazzano Vecchio
- Strada di Monte Venere
- Via delle Mimose
- Strada del Laghetto
- Strada di Cerreto
- Località Quirani
- S.P. Pascolare
- Zone limitrofe
Al momento del ripristino del servizio, potrebbero manifestarsi temporanei fenomeni di torbidità o opalescenzadell’acqua. In questi casi, si consiglia di far scorrere l’acqua per alcuni minuti fino al ritorno della normale limpidezza.
Per eventuali segnalazioni o richieste di pronto intervento è possibile contattare il numero verde 800 210 992, attivo 24 ore su 24.
Acqua Pubblica Sabina S.p.A. e il Comune di Palombara Sabina si scusa per il disagio e ringrazia i cittadini per la collaborazione.