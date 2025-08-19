MONTELIBRETTI – Abbonamenti Cotral per studenti, due giornate di supporto

Sconti e documenti necessari, gli incontri in paese

l Comune di Montelibretti, in collaborazione con Cotral S.p.A., organizza due giornate informative dedicate a studenti e famiglie per facilitare la richiesta e la ricarica delle tessere studenti Cotral per l’anno scolastico 2025/2026.

Gli incontri saranno organizzate lunedì 1° Settembre (dalle 15.00 alle 18.00) e martedì 2 settembre (alle 9.00 alle 12.00) nella sala a piano terra, Palazzo 4 Novembre, Corso Umberto I.

Durante l’evento sarà possibile chiedere informazioni su prezzi, zone e abbonamenti, ricevere supporto nella compilazione delle richieste, capire quale tessera ricaricare in base alla scuola frequentata e effettuare direttamente la richiesta dell’abbonamento in loco, che potrà essere successivamente ritirato presso il Comune Montelibretti.

Quale abbonamento fare? Ecco una guida pratica:

  • Chi va a scuola a Roma o Rieti → deve ricaricare 3 zone.
  • Chi va a Tivoli, Palombara o Poggio Mirteto → deve ricaricare 2 zone.
  • Chi va a Passo Corese o Monterotondo → deve ricaricare 1 zona
Prezzi abbonamento studenti annuale (scontato):

Prezzo Studenti Annuale

  • 1 zona € 141,00
  • 2 zone € 198,80
  • 3 zone € 329,50
  • 4 zone € 401,30
  • 5 zone € 490,10
  • 6 zone € 576,40
  • 7 zone € 576,40

L’abbonamento annuale studenti è valido per tutto l’anno scolastico.

Sconti in base all’ISEE familiare (Regione Lazio):

  • Fino a 15.000 € di ISEE → sconto del 50% sull’abbonamento.
  • Tra 15.000 e 25.000 € di ISEE → sconto del 30%.

Durante l’incontro, offriremo supporto per accedere agli sconti regionali e forniremo tutte le indicazioni su come fare richiesta tramite i canali ufficiali della Regione Lazio.

Documenti da portare:

  • Carta d’identità e tessera sanitaria dello studente.
  • Una fototessera
  • Portare un documento di almeno un genitore per i minori di 14 anni.

 

