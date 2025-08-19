TIVOLI – Lavori urgenti in centro storico, modifiche alla viabilità dal 19 al 22 agosto

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che, per consentire interventi urgenti di manutenzione alle gronde dell’edificio che ospita l’Associazione San Getulio, è stata disposta una temporanea modifica alla circolazione stradale nel centro storico.

I lavori, previsti dal 19 al 22 agosto, si svolgeranno ogni giorno dalle 6:00 alle 18:00, o comunque fino al termine delle operazioni, e sono necessari per garantire la sicurezza di cittadini e operatori.

Viabilità: tutte le modifiche previste

Durante il periodo indicato, saranno attive le seguenti disposizioni:

Via della Missione : divieto di transito e sosta (con rimozione forzata).

Via del Collegio (direzione via della Missione): obbligo di svolta a sinistra.

Via Lione (incrocio via del Collegio): obbligo di proseguire dritto verso via M. Planco.

Piazza Plebiscito : Incrocio con via del Gesù: consentite tutte le direzioni. Incrocio con via Palatina: obbligo di svolta a destra.

Via del Trevio (incrocio via dei Sosii): obbligo di svolta a sinistra.

Via dei Sosii (incrocio via D. Giuliani): obbligo di svolta a sinistra.

Via D. Giuliani (incrocio via dei Sosii): obbligo di proseguire dritto.

Sospensione controlli ZTL e deroghe per il mercato

Durante i lavori, saranno temporaneamente sospesi i controlli elettronici agli accessi ZTL di piazza Massimo e alla zona pedonale di via dei Sosii.

Inoltre, per agevolare le attività del mercato ortofrutticolo di piazza Plebiscito, dal 19 al 22 agosto, nella fascia oraria 6:00 – 7:30, sarà consentito il transito in via Colsereno agli autocarri che non riescono a passare sotto l’Arco del Macello. L’accesso sarà autorizzato previa comunicazione delle targhe.

Segnaletica e accessi di emergenza

La segnaletica provvisoria verrà installata in anticipo nei punti principali di accesso al centro storico. Il transito sarà sempre garantito ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine impegnate in servizi di emergenza.

Il Comune invita tutti i cittadini a collaborare e rispettare le nuove disposizioni per consentire il regolare svolgimento dei lavori, che mirano a tutelare la sicurezza pubblica.