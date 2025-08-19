PARCO DEI MONTI LUCRETILI – Via alla riqualificazione del fontanile di Campitello

Dal Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili Marco Piergotti, dal Sindaco di Marcellina Alessandro Lundini e dal Presidente della Comunità dei Sindaci del Parco dei Monti Lucretili Simone Mozzetta riceviamo e pubblichiamo:

“Il Fontanile di Campitello nel Comune di San Polo dei Cavalieri tornerà a vivere: FINALMENTE CI SIAMO.

Grazie a un grande lavoro di collaborazione, ascolto e determinazione, il Fontanile sarà completamente restaurato, tornando alla sua funzione originaria di riserva idrica per il bestiame e la fauna selvatica.

Con il supporto fondamentale del Deputato Alessandro Palombi e dell’Assessore Regionale Giancarlo Righini, è arrivato il finanziamento che serviva da tempo.

Il progetto – CLICCA E SCARICA IL PROGETTO – prevede:

– Il mantenimento delle vasche principali

– La realizzazione di pozzetti di raccolta

– La creazione di due nuove pozze più a valle per garantire la vita anfibia

Si tratta di un passo importante per la tutela della biodiversità, per gli allevatori, per gli escursionisti e per tutti coloro che amano il nostro meraviglioso territorio”.