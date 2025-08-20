Nasce il Cammino dei Lucretili: il via con 7 giorni di trekking aperto a tutti

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili annuncia con l’inaugurazione ufficiale del Cammino dei Lucretili, il cammino ad anello più vicino a Roma. Sarà battezzato con una escursione di sette giorni in programma dal 31 agosto al 6 settembre 2025.

Con partenza e arrivo a San Polo dei Cavalieri, questo itinerario si snoda in sette tappe attraverso paesaggi mozzafiato, borghi storici e sentieri immersi nel verde, offrendo un’esperienza di trekking autentica, accessibile e profondamente connessa al territorio.

Un Progetto Strategico per il Territorio

Il Cammino rappresenta un importante traguardo per l’Ente Parco, che punta a promuovere una fruizione sostenibile dell’area protetta. Valorizza infatti la rete escursionistica, il patrimonio ambientale e le ricchezze culturali dei Monti Lucretili, con ricadute positive su turismo, economia locale e consapevolezza ambientale.

Ideato con passione e attenzione al dettaglio, il percorso è pensato per raccontare, tappa dopo tappa, l’identità profonda di questo angolo del Lazio: un viaggio tra natura, storia e accoglienza locale.

Le tappe del Cammino

Ecco il programma completo del tour inaugurale:

31 agosto : San Polo dei Cavalieri / Marcellina – Palombara Sabina

1 settembre : Palombara Sabina / Moricone – Monteflavio

2 settembre : Monteflavio – Scandriglia

3 settembre : Scandriglia – Poggio Moiano

4 settembre : Poggio Moiano – Orvinio

5 settembre : Orvinio / Percile – Licenza

6 settembre : Licenza / Roccagiovine / Vicovaro – San Polo dei Cavalieri

Il percorso potrà essere affrontato per intero o anche solo per singole tappe, permettendo a tutti – camminatori esperti e semplici curiosi – di partecipare a un’esperienza immersiva, tra trekking, cultura e natura.

Un invito aperto a tutti

“L’Ente Parco invita cittadini, escursionisti, associazioni e istituzioni a unirsi a questo momento storico, che segna l’avvio di un nuovo modo di vivere e raccontare il Parco dei Monti Lucretili”, afferma Marco Piergotti, commissario del Parco.

Vuoi partecipare? Scopri come unirti al Cammino dei Lucretili, tappa per tappa. Clicca qui per le iscrizioni.

Ulteriori Info al numero 342.0756707 o all’indirizzo g.santoboni@parcolucretili.it