Tentato furto finisce in tragedia a Roma, cade dal tetto e muore senza che nessuno lo senta

È stato trovato morto sul tetto di un garage in via Cadolini, zona Monteverde Vecchio, un uomo di circa 40 anni, senza documenti. Secondo l’ipotesi più accreditata di chi indaga è che l’uomo avrebbe tentato di introdursi in un appartamento al terzo piano, da giorni vuoto perché i proprietari in vacanza.

Nel tentativo di arrampicarsi per entrare nell’abitazione, l’uomo sarebbe caduto fratturandosi una gamba. Rimasto bloccato sul tetto, lontano da orecchie in grado di udire eventuali richieste d’aiuto, sarebbe morto dopo giorni di agonia.

Il tentato furto risalirebbe ad almeno cinque giorni fa.

A lanciare l’allarme è stato un residente, che ha notato il corpo e avvertito le autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il nucleo scientifico, oltre al medico legale, che ha escluso segni di violenza da arma da taglio o da fuoco.

Le indagini proseguono: si cercherà di identificare l’uomo tramite le impronte digitali e di chiarire l’esatta dinamica e la data del decesso con l’autopsia, disposta dalla Procura e prevista al Policlinico Gemelli. Intanto, i carabinieri delegati alle indagini stanno raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza dagli abitanti della zona.