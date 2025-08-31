NEROLA - “Vicoli e Luci”: week end tra musica e specialità

E’ un percorso gastronomico e musicale per le vie del Borgo medievale.

Venerdì 5 e sabato 6 settembre a Nerola si terrà la settima edizione di “Nerola Vicoli e Luci”, un evento organizzato dalla “AC Nerola-Associazione Culturale Nerola” col patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Viste le numerose richieste, l’edizione 2025 darà molto spazio ai giovani con un intero stand dedicato ad aperitivi, cocktail, shot’s e Dj Set accanto ai tradizionali gruppi rock e alla gastronomia locale, dalle pizze fritte nerolesi agli arrosticini di pecora e le salsicce locali, fiumi di birra e tanto divertimento.

Si parte venerdì 5 settembre alle 21,30 coi concerti che si terranno contemporaneamente in differenti location.

– SONATA AL VENTO Acoustic Band Sonata al Vento

– UTOUR Cover Band U2 UTour

– U2 Historic Live Tribute Band

– MUSICA 80/90 con Marco Valeri DJ.

Sabato 6 settembre sempre dalle ore 21,30:

– 50 SPECIAL Cover Band C.Cremonini e Lunapop

– CLOCKWORKS Rock Hits 80-90 CLOCK WORKS

– DJ SET serata discoteca per i più giovani con Marco Valeri DJ (inizio in tarda serata).

L’apertura degli stand è invece prevista per le ore 19.00 con gli aperitivi e alle ore 20.00 la gastronomia.

– Pizze Fritte Nerolesi Millegusti: dolci o salate, nutella, prosciutto crudo, sugo e formaggio, mortadella e granella di pistacchio.

– Panini con Salsicce Artigianali Locali e cicoria di campo ripassata.

– Arrosticini di Pecora.

– Patatine Fritte

– Aperitivi

– Stand Cocktail e Shottini.

– Diverse stazioni di Spillatura Birra.

(PAGAMENTO POS-BANCOMAT DISPONIBILE IN TUTTE LE POSTAZIONI).

Gli organizzatori comunicano che in caso di maltempo l’evento verrà rimandato al fine settimana successivo. Si consiglia di controllare sempre le date.

INFO e CONTATTI: Pagina Facebook: AC Nerola (Associazione Culturale Nerola); mail: ass.cult.nerola@gmail.com

COME RAGGIUNGERE NEROLA:

Nerola – Centro Storico (per arrivare al punto di inizio dell’evento risalire Corso Umberto I).

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.

Da Roma, se non si vuole percorrere tutta la Salaria, è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’ uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

Da Rieti invece bisogna percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’ uscita per Nerola all’ altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

