TIVOLI – Savana in Centro: parcheggio e passaggio pedonale invasi dalla vegetazione

“Cari concittadini, come al solito le innovazioni urbane che rendono la città più vivibile subito dopo realizzate vengono abbandonate a loro stesse”.
Inizia così la segnalazione alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv da parte di Emilio S., un lettore di Tivoli, sulle condizioni in cui versa il parcheggio di viale Roma, una delle strade principali della città dell’arte.
“Come potete vedere dalle foto, il passaggio pedonale è quasi completamente ostruito dalla vegetazione – scrive Emilio S., sollecitando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ad un intervento di manutenzione o pulizia – Il perimetro del parcheggio pieno di sterpaglie e sporcizia.
Non ci vuole un grande investimento per mantenere la città pulita dato che abbiamo una grande azienda addetta a questo”.