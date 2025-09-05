CASTELNUOVO DI PORTO – Tir travolge auto in corsia d’emergenza, traffico in tilt

Drammatico incidente stradale e traffico in tilt stamane, venerdì 5 settembre, nei pressi di Castelnuovo di Porto.

Il bilancio è di un’auto distrutta e una barriera di protezione danneggiata, oltre ad un numero di feriti lievi in corso di quantificazione.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 10 lungo la Diramazione 18 dell’Autostrada A1 Firenze-Roma, il tratto che dal casello di Fiano Romano conduce verso il Grande Raccordo Anulare.

Pare che all’uscita dal casello l’autotreno stesse effettuando una manovra di immissione sulla rampa d’accesso alla Diramazione 18, quando – per cause in corso di accertamento – ha urtato una vettura ferma sulla corsia di emergenza.

Per evitare il peggio il conducente del tir ha frenato e sterzato, così l’autotreno è finito contro il guard-rail danneggiandolo per circa 20 metri.

Gli occupanti dell’auto sarebbe rimasti feriti solo lievemente.

Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e la Polizia Stradale della Sottosezione Roma Nord-Fiano Romano per i rilievi.

Per garantire la sicurezza nelle operazioni di soccorso gli agenti hanno disposto la chiusura del tratto stradale in direzione del Grande Raccordo Anulare che è stato riparto poco dopo le ore 12, al termine della bonifica da parte del personale del pronto intervento del quarto Tronco di Autostrade per l’Italia.

In via di riapertura anche il casello.

A stabilire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i rilievi della Polizia Stradale.