GUIDONIA – “Notte Verde” al Parco “Anna Bertucci”

Sabato 13 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, a Guidonia, presso il parco Anna Bertucci, si terrà l’evento “la Notte Verde”.

Si tratta di una manifestazione dedicata ai prodotti agroalimentari, che punta a coinvolgere la comunità attraverso degustazioni, stand con produttori locali e attività dedicate ai più piccoli.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, dalla Regione Lazio, dalla Confagricoltura e da Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) offre una coinvolgente opportunità per scoprire i prodotti e le eccellenze locali.

Il programma prevede la presenza di stand di prodotti freschi e biologici, degustazioni e percorsi gastronomici, attività ludico-educative per bambini, l’accensione scenografica dell’illuminazione verde alle ore 19:00, intrattenimento fino a mezzanotte.

Su via Roma, in concomitanza con l’evento, si svolgerà il mercato itinerante “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, che da anni rappresenta un appuntamento atteso e apprezzato da cittadini e visitatori.

“La finalità dell’evento – ha evidenziato l’assessore Valentina Torresi – è quella di andare oltre la semplice vendita o esposizione dei prodotti, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva che consenta loro di comprendere con maggiore completezza le caratteristiche e la qualità di ciò che portano sulle proprie tavole”.

“Attraverso questa manifestazione – sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo – intendiamo valorizzare i prodotti tipici del nostro territorio, ponendoli al centro dell’attenzione della comunità e di un pubblico più ampio.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di condivisione, in cui cittadini e visitatori possono ritrovarsi e apprezzare le eccellenze locali all’interno di percorsi gastronomici curati e di sicuro interesse”.