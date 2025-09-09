Da Tivoli al Festival del Cinema di Venezia, il cortometraggio di due studenti del Volta

Un traguardo straordinario per tre giovani studenti dell’Istituto “Volta” di Tivoli: Tommaso Badaracco, Daniel Caon e Nahuel Rosati, della classe IVa C, hanno presentato il loro cortometraggio Tasto Dolente al prestigioso Festival del Cinema di Venezia, una delle manifestazioni cinematografiche più rinomate a livello mondiale.

La partecipazione al Festival rappresenta non solo un riconoscimento del talento dei tre ragazzi, ma anche un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità di Tivoli. L’Amministrazione Comunale ha espresso le proprie congratulazioni agli studenti, sottolineando come la presenza di una scuola del territorio in un contesto così autorevole sia la dimostrazione concreta delle capacità e della creatività delle nuove generazioni.

Il ruolo fondamentale della scuola e della docente

Un plauso speciale è stato rivolto alla professoressa Cristina Leoni, che ha seguito il progetto sin dalle sue prime fasi. Con sensibilità e competenza, ha saputo accompagnare i ragazzi nel loro percorso creativo, offrendo loro supporto tecnico e umano, ma lasciando sempre spazio alla libertà di espressione e alla sperimentazione. Grazie alla sua guida, Tommaso, Daniel e Nahuel hanno potuto crescere non solo come giovani cineasti, ma anche come persone.

Un esempio di scuola che forma e ispira

Il successo di Tasto Dolente è la dimostrazione di come la scuola possa essere un terreno fertile per coltivare passioni, sviluppare competenze e stimolare il pensiero critico. È un invito a credere nel potenziale dei giovani e a investire nella loro formazione.