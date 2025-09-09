GUIDONIA – All’Albuccione c’è la Scuola Calcio Solidale

Torna la “Scuola Calcio Solidale” all’Albuccione, il progetto promosso dalla “NSL Albuccione 2023”, l’associazione presieduta dal parroco, don Daniele Masciadri, e composta da uomini di buona volontà che hanno deciso di impegnarsi per il futuro dei bambini nati e cresciuti nel quartiere di Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oggi, martedì 8 settembre, e giovedì 10 settembre, alle ore 16,45, presso il campo di calcio a 5 della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, intitolato al compianto campione del Milan Stefano Salvatori, si terranno prove gratuite per bambine e bambini nati dal 2015 al 2020 e per ragazze nate dal 2011. al 2014.

Ad allenare i ragazzini saranno Cesare Ippoliti e Oscar Calì, due 50enni ex calciatori che hanno immediatamente sposato l’idea del parroco don Daniele.

Della “NSL Albuccione” fanno parte anche Sabrina Minati, Danilo Savoca, Alessio Muzi e Gaetano Calì, uno dei primi abitanti del quartiere che 50 anni promosse i valori dello sport nella borgata insieme a Giuliano Schedrama, compianto presidente del circolo Arci dell’Albuccione scomparso a giugno del 2020 all’età di 80 anni, dopo averne dedicati più della metà alle battaglie sociali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Info: Telefono e WhatsApp 328 9537768; mail: nslalbuccione@gmail.com