GUIDONIA – All’Albuccione c’è la Scuola Calcio Solidale

Cronaca, Sport, Tiburno Quotidiano / 9 Settembre 2025

La parrocchia apre le porte ai bambini della zona

Torna la “Scuola Calcio Solidale” all’Albuccione, il progetto promosso dalla “NSL Albuccione 2023”, l’associazione presieduta dal parroco, don Daniele Masciadri, e composta da uomini di buona volontà che hanno deciso di impegnarsi per il futuro dei bambini nati e cresciuti nel quartiere di Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oggi, martedì 8 settembre, e giovedì 10 settembre, alle ore 16,45, presso il campo di calcio a 5 della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, intitolato al compianto campione del Milan Stefano Salvatori, si terranno prove gratuite per bambine e bambini nati dal 2015 al 2020 e per ragazze nate dal 2011. al 2014.

Ad allenare i ragazzini saranno Cesare Ippoliti e Oscar Calì, due 50enni ex calciatori che hanno immediatamente sposato l’idea del parroco don Daniele.

Della “NSL Albuccione” fanno parte anche Sabrina Minati, Danilo Savoca, Alessio Muzi e Gaetano Calì, uno dei primi abitanti del quartiere che 50 anni promosse i valori dello sport nella borgata insieme a Giuliano Schedrama, compianto presidente del circolo Arci dell’Albuccione scomparso a giugno del 2020 all’età di 80 anni, dopo averne dedicati più della metà alle battaglie sociali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Info: Telefono e WhatsApp 328 9537768; mail: nslalbuccione@gmail.com

