La proprietaria se li è ritrovati faccia a faccia mentre rincasava e loro non hanno esitato ad aggredirla per guadagnare la fuga.

A braccarli sono stati i passanti e i vicini.

Così nella serata di ieri, venerdì 12 settembre, due topi d’appartamento sono stati arrestati per rapina dagli agenti del Commissariato di Tivoli, mentre un terzo è riuscito a dileguarsi ed è attivamente ricercato.

Sul caso gli investigatori mantengono il più rigoroso riserbo.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 20,30 al civico 32 di via Radiciotti, quartiere alla periferia del Comune di Tivoli.

Pare che i tre balordi siano riusciti a intrufolarsi nel condominio e a individuare un appartamento vuoto.

Così, approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri sono penetrati all’interno. Ma da lì a qualche minuto la padrona di casa ha fatto ritorno e si è ritrovata davanti i malviventi.

I tre l’hanno spintonata per darsi alla fuga, attirando l’attenzione dei vicini e degli avventori del bar e della pizzeria sottostante il palazzo.

A quel punto è scattato l’sos al Numero Unico per le Emergenze 112.

Sembra che uno dei banditi abbia tentato di dileguarsi passando dal garage, finendo però tra le “braccia” del vicinato.

Il secondo avrebbe tentato di farla franca salendo ai piani superiori dello stabile, venendo però bloccato dai poliziotti del Reparto Volanti nel frattempo sopraggiunti sul posto.

Il terzo rapinatore è invece riuscito a far perdere le tracce prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, i poliziotti coadiuvati dai carabinieri sarebbe riusciti a calmare gli animi di vicini e passanti evitando il linciaggio dei ladri.

Il furto in casa di ieri sera non è un caso isolato.

Già nella serata di sabato 6 settembre era stata registrata un’ondata di furti in appartamento in alcune abitazioni a ridosso di via Colle Nocello, la strada che collega il quartiere de La Botte di Guidonia con l’omonima frazione del comune di Tivoli, in linea d’aria poche centinaia di metri da via Radiciotti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Si tratta di una zona di campagna con case basse con annessi magazzini e orti. In quel caso nel mirino sono finite le abitazioni vuote, da dove i malviventi hanno portato via oggetti preziosi e contanti approfittando dell’assenza dei proprietari, in vacanza oppure fuori per una cena.

Nel sacco sono finiti gioielli e arnesi da lavoro, ma durante la fuga una parte della refurtiva è stata smarrita o abbandonata in strada.

Nella tarda mattinata di domenica 7 settembre, un residente nella zona ha notato parte della refurtiva nei campi ed ha allertato immediatamente il Commissariato di Tivoli.

Sul posto, gli agenti del Reparto Volanti che hanno rinvenuto alcuni bracciali, collane, orologi e arnesi da lavoro agricolo.

Forse smarriti durante la fuga, oppure abbandonati dai ladri disturbati dall’arrivo di residenti o pattuglie delle forze dell’ordine.

Attraverso una veloce attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a risalire a due famiglie, una piccola parte delle tante vittime dei furti, riconsegnando il maltolto agli aventi diritto.