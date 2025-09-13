TIVOLI - Cellulare a scuola, al “Volta” divieti e sanzioni ai docenti che fingono di non vedere

Al secondo giorno di scuola è già scattata la prima sospensione all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Tivoli ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Eppure il divieto di cellulari in classe non riguarda soltanto i ragazzi.

Si tratta di un ulteriore sollecito al rispetto del divieto di utilizzo dei cellulari ad alunni, famiglie e docenti.

“Faccio presente ai Signori Docenti – si legge nella Circolare di ieri – che, ove non applicassero con precisione le regole di non utilizzo dei cellulari durante la permanenza a scuola e, soprattutto, evitassero di segnalare alla Vicepresidenza casi di non osservanza del suddetto Regolamento per l’applicazione delle relative sanzioni, verranno sottoposti a procedimento disciplinare”.

“Le regole vanno rispettate e non si fanno eccezioni – spiega ancora la preside dell’Istituto “Volta” al quotidiano on line Tiburno.Tv – come vengono sanzionati gli studenti, allo stesso modo si procede nei confronti degli insegnanti che fanno finta di non vedere”.