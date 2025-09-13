Al secondo giorno di scuola è già scattata la prima sospensione all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Eppure il divieto di cellulari in classe non riguarda soltanto i ragazzi.
E’ quanto emerge dal nuovo Regolamento scolastico – CLICCA E LEGGI IL REGOLAMENTO – e dalla Circolare numero 15 – CLICCA E LEGGI LA CIRCOLARE - firmata ieri, venerdì 12 settembre, dalla Dirigente scolastica Maria Cristina Berardini.
Si tratta di un ulteriore sollecito al rispetto del divieto di utilizzo dei cellulari ad alunni, famiglie e docenti.
“Faccio presente ai Signori Docenti – si legge nella Circolare di ieri – che, ove non applicassero con precisione le regole di non utilizzo dei cellulari durante la permanenza a scuola e, soprattutto, evitassero di segnalare alla Vicepresidenza casi di non osservanza del suddetto Regolamento per l’applicazione delle relative sanzioni, verranno sottoposti a procedimento disciplinare”.
“Le regole vanno rispettate e non si fanno eccezioni – spiega ancora la preside dell’Istituto “Volta” al quotidiano on line Tiburno.Tv – come vengono sanzionati gli studenti, allo stesso modo si procede nei confronti degli insegnanti che fanno finta di non vedere”.
Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE COLLEFERRO - Installa le telecamere nel negozio senza autorizzazioni: commerciante denunciata