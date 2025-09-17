TIVOLI – Guasto tecnico, chiuse le Terme

Un imprevisto guasto tecnico ha impedito oggi l’apertura delle piscine presso le Terme gestite da Acque Albule Spa, causando disagi ai cittadini che attendevano di poter usufruire dell’ingresso gratuito concordato con l’Amministrazione comunale.

Le segnalazioni dei cittadini

In seguito alle numerose segnalazioni ricevute da parte della cittadinanza, l’Amministrazione si è prontamente attivata per ottenere chiarimenti sulla mancata apertura. Il problema, come comunicato da Acque Albule Spa, è stato causato da un guasto al gruppo elettrogeno che alimenta le pompe idriche, rendendo impossibile il normale flusso d’acqua necessario al funzionamento delle piscine.

Interventi in corso

Nonostante i tentativi di ripristino avviati sin dalle prime ore della mattinata, il guasto non ha potuto essere risolto in tempo per garantire l’apertura odierna. I lavori di riparazione sono previsti nel corso del pomeriggio e, salvo ulteriori imprevisti, le piscine saranno nuovamente accessibili a partire da domani, con ingresso gratuito come inizialmente previsto.

Le parole dell’Amministrazione Pur non essendo direttamente responsabile dell’accaduto, l’Amministrazione comunale ha espresso rammarico per l’inconveniente che ha impedito ai cittadini di godere dell’iniziativa promossa in collaborazione con Acque Albule Spa. Il Sindaco ha ribadito l’impegno a garantire servizi trasparenti e accessibili, auspicando che la riapertura possa avvenire senza ulteriori ritardi.