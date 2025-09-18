PALESTRINA – Ospedale, garantita la presenza h24 del Pediatra

Come già comunicato, a partire dal 15 settembre l’attività di ricovero del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Coniugi Bernardini” di Palestrina è stata temporaneamente sospesa per consentire alcuni lavori di manutenzione straordinaria, della durata stimata di 3-4 settimane.

In un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 18 settembre, la Direzione Generale della ASL Roma 5 di Tivoli informa che, al fine di assicurare la continuità assistenziale e la tutela della salute dei più piccoli, ha disposto e garantisce per l’intera durata dei lavori la presenza del Pediatra presso il presidio ospedaliero 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I ricoveri pediatrici continueranno a essere assicurati presso l’Ospedale di Tivoli.

L’obiettivo è offrire alle famiglie del territorio una garanzia di prossimità e assistenza continuativa, rafforzando la vicinanza della ASL Roma 5 alla comunità di Palestrina e al territorio afferente.

Nel comunicato stampa la Direzione Generale ringrazia il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Palestrina per la costante collaborazione.