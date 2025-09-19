CINETO ROMANO – Disperso nel bosco in mountain bike, 73enne salvato dai vigili del fuoco

Anziano disperso e recuperato dai vigili del fuoco nel bosco di Cineto Romano.

Verso le ore 16,30 di oggi pomeriggio, venerdì 19 settembre, la squadra del distaccamento di Subiaco e l’elicottero Drago 162 sono intervenuti nel bosco di Cineto Romano per un uomo di 73 anni in mountain bike che si era disperso.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei vigili del fuoco, la sala operativa è riuscita a localizzare il punto dove si trovava il disperso attraverso il suo telefono cellulare, comunicandolo all’elicottero che tramite gli elisoccorritori ha imbracato l’anziano in stato di forte affanno e l’ha verricellato al suo interno.

Il 73enne è stato trasportato immediatamente presso il campo di calcio del comune di Rio Freddo dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.