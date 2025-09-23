FONTE NUOVA – Tragico incidente mortale stanotte su via Nomentana

Tragico incidente stradale stanotte lungo la via Nomentana a Tor Lupara, poco dopo il punto noto come “XII Apostoli”. Una Peugeot 207 bianca, con a bordo due giovani, ha perso l’aderenza con la strada in curva mentre stava scendendo in direzione Tor Lupara all’altezza del chilometro 21. L’auto ha sbandato, ha impattato violentemente contro un albero e si è capovolta, rimanendo schiacciata sull’asfalto.

A bordo si trovavano un ragazzo di 21 anni residente a Roma, deceduto sul colpo, e una ragazza di 17 anni residente a Monterotondo, trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea e successivamente trasferita al Policlinico Gemelli. Non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Mentana e Monterotondo, oltre ad alcuni cittadini che hanno cercato di gestire il traffico e prestare i primi soccorsi. Le auto sono state deviate verso via Monte Bianco e Santa Lucia.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, probabilmente anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia ha influito.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, e si stringe attorno alle famiglie in questo momento di profondo dolore.